Burkina Faso: Championnat national minimes-cadettes de badminton - Degamson, meilleur club

Le badminton a désigné ses champions de petites catégories (minimes-cadettes) de la saison 2016-2017. Degamson club, sur quatre trophées il en a raflé trois. C'était le dimanche 17 septembre 2017 au palais des sports de Ouaga 2000.

Les rideaux sont retombés sur la saison 2016-2017 de badminton dans les catégories minimes-cadettes. Le dimanche dernier au palais des sports de Ouaga 2000, plus de 60 badistes se sont retrouvés autour du championnat national.

Venus de Koupéla, Ziniaré, Banfora, Dori, Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, ce championnat s'est joué en deux types de compétition. Il s'agit de la compétition double et celle individuelle.

Chacune de ses deux compétitions a concerné aussi bien les garçons que les filles. Le set est à 21 et la partie est à deux sets gagnants.

Après les éliminatoires, la paire Nash club de Ouagadougou (Solange Compaoré et Rafiatou Guira) et Degamson club également de la capitale burkinabé (Kadidja Diallo et Oriana Kongo) sont parvenues à la finale.

Degamson a remporté (21-16) le premier set. Nash a rattrapé son retard et a remis la pendule à l'heure en décrochant (21-15) le second. Le dernier set, celui décisif, a tourné à l'avantage de Nash club qui s'est imposé, 22-21. A deux à 1, Nash club est déclaré champion de la saison en double filles.

Chez les garçons, Degamson club (Fayçal Kafando et Nassissou Sokoto) a eu pour adversaire en finale Jeunesse club de Ouagadougou (Charles Zinsoni et Razack Ouédraogo). Sans surprise, la paire Degamson club s'est imposée au premier set (22-21-) et au second (21-15) synonyme de sacre.

Dans la compétition individuelle filles, Nash club avec Solange Compaoré et Degamson club avec Kadidja Diallo ont égayé les amoureux de la discipline.

Un premier serré mais remporté (21-18) par Degamson. Pareil pour le second encore remporté 23-21. Enfin chez les garçons, le badiste de Dagamson club s'est également très bien illustré.

Il remporte la partie par deux à zéro respectivement (24-22) et (21-17) face à Fayçal Kafando de Nash club. Sur les quatre finales, Degamason club de Ouagadougou monte sur la haute marche du podium avec trois titres.

A l"issue de ce championnat, le directeur technique national, Boukaré Ouédraogo, a jugé le niveau satisfaisant par rapport aux éditions précédentes. « Nous sommes toujours dans la vulgarisation de la discipline.

Nous organisons trois championnats nationaux chaque année depuis que nous sommes devenus fédération, à savoir celui des petites catégories, des grandes catégories et le open Faso », nous a-t-il dit.

Au chapitre des récompenses, dans la compétition double, les paires classées premières ont reçu un trophée et une enveloppe de 60 000 FCFA.

Les vice-champions se sont consolés avec une somme de 40 000 FCFA. Dans la compétition individuelle, les premiers ont reçu en plus du trophée, une enveloppe de 30 000 FCFA laissant 20 000 FCFA aux dauphins.