Tunisie: Le renouveau à Zarzis

- L'Assemblée générale a été reportée à quatre reprises.

- L'ESZ a élu le plus jeune président de tous les clubs de la Ligue 1.

- Le président et le premier vice-président résident tous les deux loin de Zarzis, le premier en France et le second à Tunis.

- L'effectif comprend le plus grand nombre de jeunes promus cette saison avec les séniors.

- Comme entraîneurs, l'ESZ n'a compté que sur les produits locaux. Mounir Rached a passé le flambeau à Lassaâd Maâmmar qui l'a transmis à son tour à Noureddine Bourguiba.

- Pour une fois, nombreux sont les supporters qui ont accouru pour acquérir des abonnements ou des cartes d'adhésion et soutenir matériellement le club.

- Le comité directeur a décidé, de son propre gré, d'augmenter les salaires, jugés bas, de certains joueurs, et notamment les jeunes d'entre eux.

- Une page officielle pour le club a été mise à jour. Elle est gérée par une équipe fiable et professionnelle.

- Dons, recettes, abonnements et autres avantages en argent ou en nature sont mentionnés à temps et rendus public sur cette page, en toute transparence, ainsi que le nom du pourvoyeur et du fournisseur pour que tout le monde le sache. Une initiative appréciée sur FB par la majorité des Zarzissiens.

Un bilan sportif jusque-là médiocre !

Cependant, si au niveau du parasportif, ce jeune président a tenu bon pour introduire des nouveautés, le bilan enregistré par l'équipe dans les cinq premières journées reste médiocre. Deux points sur quinze ! Du pain sur la planche pour le nouvel entraîneur Noureddine Bourguiba. Le parcours est encore long, certes, mais il est également temps pour mettre le compteur en marche avant qu'il ne soit tard; sachant que les deux prochains adversaires sont le CSS puis le CA.