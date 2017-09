Tunisie: Projet de construction d'un parc solaire au sud

La proposition a été soumise par une société britannique «TuNur» au ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables pour la construction d'un parc solaire au sud de la Tunisie. D'une capacité de 4,5 gigawatts, ce parc permettra, en cas d'approbation, d'alimenter plus de 5 millions de foyers ou 7 millions de véhicules électriques en Europe.

Selon un rapport de l'Oxford Business Group (OBG), la première étape du projet aura le potentiel de générer 250 mégawatts d'électricité, et d'être opérationnelle d'ici 2020. Les pays concernés seront Malte, l'Italie et la France pour ensuite être intégré au réseau européen. Un câble sous-marin sera ainsi mis en place entre la Tunisie et Malte, qui est relié à l'Europe.

Potentiel important

Ce projet reflète le potentiel que présente la Tunisie dans le développement des énergies renouvelables. On estime que l'exposition solaire ou irradiation oscille entre 1.800 KWh par m2 et par an dans le nord, et 2.600 KWh par m2 et par an dans le sud. Un potentiel qui reste encore insuffisamment exploité. A noter que le plan solaire tunisien prévoit que la part de l'électricité générée à partir des énergies renouvelables atteindra 12% de la production globale, durant la période 2016-2020, et 30% d'ici 2030.

On prévoit également que le plan solaire tunisien permettra une économie de 16 millions de tonnes en hydrocarbures et contribuera avec 3.800 mégawatts dans la production électrique. Il contribue ainsi à la transition énergétique et vise à encourager l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables et le développement durable, en donnant la priorité aux régions intérieures, la création de postes d'emploi et l'intégration industrielle.

Grandes opportunités

L'Oxford business group a indiqué que le gouvernement tunisien a fait part de son intention de procéder à un appel à projets pour des investissements de 400 millions de dinars, afin de générer une capacité combinée de 210 MW, répartie entre l'énergie solaire à hauteur de 70 MW et les parcs éoliens à hauteur de 140 MW.

Le rapport souligne également que la capacité totale installée de production de l'énergie verte de la Tunisie est de l'ordre de 342 MW fin 2016, selon le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables. D'ailleurs, 1 milliard de dollars ont été alloués à des projets d'énergie renouvelable en 2017, prévoyant d'ajouter 1.000 MW de capacités de production.

On estime que 650 MW seront générés dans le cadre de projets d'énergie solaire photovoltaïque et 350 MW dans le cadre de projets d'énergie éolienne. De même, le secteur privé devrait apporter un financement supplémentaire de 600 millions de dollars au cours de l'année.

Indiquons que les travaux d'une centrale photovoltaïque à Tozeur ont démarré en juillet dernier, avec une puissance totale de 10 mégawatts et une production estimée à 18,7 GWh par an. Le coût global de cette centrale s'élève à 27 millions de dinars tunisiens -- à la date d'ouverture des offres --, et est cofinancé respectivement par la KFW à raison de 11.5 millions d'euros et la Facilité d'investissement du Voisinage (FIV) relevant de l'Union européenne qui a accordé à la Steg un don de 1.5 million d'euros.