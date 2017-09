Libye: « La stabilité de la Libye, condition sine qua non de la stabilité de la Tunisie »

Tout en rappelant les fondements et les objectifs de l'initiative tunisienne en faveur du règlement de la crise en Libye et à laquelle ont adhéré l'Algérie et l'Egypte, Caïd Essebsi a tenu à préciser que la Tunisie et les pays voisins se contentent uniquement de faciliter le dialogue et d'encourager les composantes du peuple libyen, en collaboration avec l'Organisation des Nations unies (ONU), à s'asseoir à la table des négociations pour mettre un terme à la crise qui secoue le pays et entamer la mise en œuvre du processus politique.

«La stabilité de la Libye est la condition sine qua non pour la stabilité de la Tunisie», a souligné Caïd Essebsi, appelant les différents acteurs libyens à transcender les conflits et à faire prévaloir le dialogue et la réconciliation pour aller de l'avant dans la construction de l'Etat, et l'installation de ses institutions, dans le droit fil de la consolidation des attributs de la sécurité et de la stabilité en Libye et dans la région toute entière.

A cette occasion, le chef de l'Etat a mis en évidence les relations historiques et séculaires établies entre la Tunisie et la Libye et les liens de fraternité unissant les deux peuples frères, mettant l'accent sur l'interdépendance des intérêts entre les deux pays dans tous les domaines.

Au cours de cette rencontre, le maréchal Khalifa Haftar a salué le rôle de la Tunisie et son engagement continu à se tenir aux côtés du peuple libyen et à le soutenir en ces circonstances délicates, particulièrement dans sa lutte contre le terrorisme.

Il a également tenu à rendre hommage au président de la République pour ses efforts et son souci contant de pousser vers un règlement de la crise en Libye.

Au cours de l'entrevue, le maréchal Haftar a présenté à l'intention du chef de l'Etat un aperçu des développements dans la région et des résultats des concertations sur les moyens de rétablir la paix et la stabilité en Libye.

Selon un communiqué de la présidence de la République, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts tunisiens en faveur du rapprochement des vues entre les protagonistes libyens pour un règlement politique global de la crise en Libye.