Sénégal: Unités industrielles - 70% sont des BTP

Par rapport au milieu, selon le Recensement Général des Entreprise, la répartition des entreprises selon la branche d'activité laisse apparaître, une représentativité élevée des BTP (70,8%), des «transports et télécommunications» (62,4%) et des «services fournis aux entreprises» (63,6%) dans la région de Dakar.

En revanche, les «autres industries » (42,4%) et le commerce (39,7%) d'une part et la branche «agriculture, élevage et pêche» (80,4%) et celle des « industries alimentaires » (50,2%) d'autre part sont les plus fréquents dans les milieux urbain et rural respectivement.

Selon l'Agence nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD), la région de Dakar concentre plus du tiers des unités (160 963), soit une proportion de 39,5%. Les régions de Thiès (46 879), Diourbel (38 317), Kaolack (23 909), Kolda (21 188) et Saint Louis (19 834) suivent respectivement.