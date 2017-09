Cameroun: Processus électoral - La Francophonie à l'écoute des acteurs

« Il n'est plus question d'arriver à la veille des élections. Nous sommes dans une mission à long terme, qui consiste à écouter tous les acteurs du processus et les partenaires du Cameroun. Cela permettra de se faire une opinion, afin d'accompagner le Cameroun dans l'organisation », a précisé l'ancien Premier ministre du Burkina Faso.

Il s'agit de permettre à des institutions comme l'OIF d'échanger avec les acteurs du processus électoral, d'apprécier le niveau d'organisation des élections et d'identifier les besoins de notre pays en la matière. Avec le président du Sénat, la délégation dépêchée au Cameroun par la secrétaire générale de l'OIF, Michaelle Jean, a présenté ses objectifs. De plus, elle a recueilli les conseils et éclairages de Marcel Niat Njifenji sur la situation sociopolitique au Cameroun.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.