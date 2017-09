Congo-Brazzaville: Jumelage entre Pointe-Noire et Le Havre, à la suite du changement des deux maires

AT : Nos statuts stipulent de promouvoir la culture congolaise dans le cadre du jumelage entre les deux villes; Etablir un bilan de nos actions, réalisées en 20 ans depuis notre siège social situé dans le quartier de l'Eure, c'est évoquer l'aide humanitaire en faveur des populations congolaises, entre 1997 et 2010, période connue comme celle des guerres fratricides au Congo. Nous veillons au respect des normes du vivre-ensemble dans le pays d'accueil. Lors de la fête nationale du Congo, les élus de la ville nous témoignent de leur solidarité en venant assister aux festivités que nous organisons. Le 15 août dernier, Luc Lemonnier et ses adjoints, Solange Gambert, Seydou Traoré ou représentants d'autres associations tels que Alain Chamayou d'ACT2 et Anaïs Gernidos (pour la promotion de la culture caraïbéenne) étaient présents. Il me semble que l'ACSVJ a encore plusieurs défis de solidarité à relever. Mais en 20 ans, nous demeurons une association engagée au Havre, surtout pour la continuité du jumelage avec Pointe-Noire.

AT : L'accord de jumelage signé le 15 mars 1984, visait une aide au processus du développement adopté par la ville de Pointe-Noire. Depuis 2010, cette coopération demeure inactive. A l'issue de notre récent entretien, le 15 août dernier, avec le nouveau maire du Havre, nous avons obtenu un accord de principe de la relance des activités. Luc Lemonnier souhaite désormais les relancer par la culture après les festivités des 500 ans du Havre. Nous en rendrons compte aux autorités congolaises et, dans les prochains jours, nous verrons de quelle manière son homologue de Pointe-Noire envisage de s'inscrire sur cette nouvelle feuille de route.

Albert Texier (AT) : Au Havre, le changement de maire n'est pas une surprise. En toute logique, après sept ans passés à la tête de la mairie, et à l'issue d'un conseil municipal extraordinaire, Edouard Philippe, devenu Premier ministre de la France, a transmis son écharpe tricolore à Luc Lemonnier, son adjoint. Du côté de Pointe-Noire, le Congo a renouvelé ses institutions pour mettre en place celles de la nouvelle République. Nous saluons l'arrivée à la mairie de Jean François Kando.

Le jumelage entre les deux villes portuaires se poursuit malgré les changements simultanés intervenus à la mairie de Pointe-Noire(Congo) et du Havre (France). Luc Lemonnier a succédé à Edouard Philippe, ancien maire du Havre devenu Premier ministre de la République française. À Pointe-Noire, Roland Bouiti-Viaudo, actuel 2e vice-président de l'Assemblée a été remplacé par le député maire Jean François Kando, depuis le 24 août dernier, cumulant la présidence du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal. Albert Texier, président de l'Association congolaise pour la solidarité des villes jumelées - L'ACSVJ- répond aux questions du quotidien "Les Dépêches de Brazzaville".

