Cameroun: Rentrée académique - Lentement mais sûrement

A Ngoa-Ekelle, les enseignements ont commencé timidement, tandis qu'à Soa, tout est prêt pour demain.

A l'entrée du campus de l'université de Yaoundé I à Ngoa-Ekelle, d'un pas pressé, les étudiants empruntent l'escalier qui sert de raccourci vers les amphis et salles de cours. Les plus chanceux ont emprunté le Blue Bus. Le parking jouxtant le nouveau bloc administratif est plein. D'autres véhicules sont garés en file indienne. Le calme plat qui règne au rectorat tranche avec le va-et-vient des étudiants qu'on rencontre dans les alentours. Inès Mballa Essomba se rend vers l'ampli 300.

Etudiante en 2e année sciences du langage à la Faculté des arts, lettres et sciences humaines (Falsh), elle espère regagner très vite le bloc pédagogique. C'est là que sont accueillis les «bleus». En rang, chacun attend son tour, en tenant une chemise contenant les pièces constitutives du dossier d'inscription. Jusqu'à hier, à la Falsh, ils étaient 3111 à s'être inscrits en ligne pour 622 dossiers enregistrés et 51 matricules générés. La population estudiantine oscillerait entre 27 000 et 30 000 personnes. « Les nouveaux sont classés par filière.

Une disposition qui facilite le travail. Puis, un enseignant vient signer les cartons. C'est sur la base de ces cartons que les listes définitives sont affichées, accompagnées du matricule de chaque étudiant. J'encadre ceux qui ont choisi mon département », explique Inès Mballa Essomba, qui par ailleurs est délégué des étudiants en sciences du langage. Ceux ayant déposé leur dossier sont à la disposition de Ghislaine Mylène Tamkem, étudiante en Master I en Lettres modernes françaises (Lmf).

Distincte par le polo blanc sur lequel il est écrit au dos : « Préinscription 2017/2018 à la Falsh, tous contre l'arnaque, la fraude et la corruption. Pour un accueil courtois et responsable des nouveaux étudiants », elle montre aux nouveaux les amphis, les salles de cours et autres lieux de restauration pour qu'au début effectif des cours ils ne se perdent pas. A l'amphi 700, le Pr Ebah a dispensé un cours en Lmf.

C'est aussi la rentrée pour les nouveaux responsables récemment nommés et installés il y a une semaine, à l'exemple du Pr Manyaka Toko épse Djockoua, qui est désormais vice-doyenne chargée de la recherche et de la coopération à la Falsh. Avant sa nomination, elle occupait le poste de vice-doyenne en charge des programmations et des affaires académiques. A Soa, l'heure est aux pré-inscriptions. Le début effectif des cours est prévu pour demain, 20 septembre. A la Faculté des sciences économiques et de gestion, la grille des cours est déjà affichée.

Elle concerne notamment les étudiants de 2e année et au-delà. Pour les nouveaux, des journées d'orientation seront organisées les 25 et 26 septembre au sein du campus. Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, la rentrée académique est prévue pour novembre 2017.

La parole aux acteurs

Dr Rosine Matio Paki, épouse Salé: « Les matricules sont disponibles en deux jours »

Vice-doyen chargé de la scolarité et du suivi des étudiants, FALSH, université de Yaoundé I (UYI).

« Les matricules sont disponibles parce que cette année, notre centre de calcul a innové en faisant sortir les matricules immédiatement, lorsque les dossiers sont enregistrés. Avant, il fallait attendre quelques mois. C'est la grande innovation impulsée par le recteur. Cela veut dire que si un étudiant a déposé son dossier aujourd'hui, deux jours après, il a son matricule. En ce qui concerne le suivi des étudiants, ceux qui sont en difficulté et qui n'ont pas toutes les pièces sont informés sur la méthode à suivre ».

Ghislaine Mylène Tamkem: « Je guide 400 étudiants par jour »

Etudiante en master 1, LMF, UYI.

« Depuis le 13 septembre dernier, je suis chargée de guider les nouveaux étudiants qui arrivent à l'université. Nous leur montrons les coins essentiels du campus, les amphis où ils feront désormais cours, leurs différents départements. Pour le moment, tout se passe bien. Par jour, on peut guider 400 étudiants. Nous sommes plus de cinq guides mobilisés dans le campus ».

Loïc Mbock Abondo: « J'ai fait le tour des amphis »

Etudiant, niveau I, histoire, UYI.

« Je suis nouveau à l'université de Yaoundé I. La première journée se passe bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tracasseries pour déposer les dossiers mais dans l'ensemble, tout est positif. Je n'ai pas encore suivi un cours mais, depuis le matin, j'ai fait le tour des amphis. Les gens sont très accueillants et il y a une équipe qui guide et conseille les nouveaux ».