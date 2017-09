Cameroun: Afrobasket - Leçons pour rebondir

En l'espace d'un mois, les sélections nationales de basketball ont participé à deux compétitions africaines avec des fortunes diverses.

D'abord, c'est l'équipe féminine qui avait été éliminée dès le second tour de l'Afrobasket 2017 au Mali. Quelques semaines plus tard, l'équipe masculine vient de quitter l'Afrobasket 2017 au stade des quarts de finale, après la défaite face au Nigeria. Dans l'un ou l'autre cas, les Lions et Lionnes de la balle orange n'ont pas atteint l'objectif initial qui était de figurer au moins dans le dernier carré.

Le moins que l'on puisse dire c'est que leurs prestations étaient en-deçà de leurs potentialités réelles. Certes, nous sommes loin aujourd'hui des « dream teams » d'une certaine époque, avec des éléments emblématiques à l'instar de Luc Richard Mba, Brice Vounang, Gaston Essengue, Bitee, Harding Nana, Wangmene, Ruben Boumtje, Alfred Aboya, Amina Njonkou, Priscilla Mbiandja, Ramses Nlonlak et autre Achiri Ade. Les précédentes générations avaient pour principale qualité la cohésion au service d'un jeu collectif bien huilé.

Avec l'explosivité et l'adresse en plus. On ne va pas refaire l'histoire, mais à voir évoluer leurs cadets aujourd'hui, on peut nourrir quelques regrets. De nouveaux talents sont certes apparus (Benoît Mballa, Thierry Bogmis... ) mais les sélections actuelles ont montré leurs limites, faute d'expérience du haut niveau. Dans des tournois majeurs, les représentants camerounais font souvent preuve d'un manque flagrant d'efficacité et de réalisme dans le dernier geste. Le constat vaut pour les clubs comme pour les sélections nationales. Sur double le plan technique et tactique, des trucs basiques (jeu rapide vers l'avant avec création du surnombre, dribble de pénétration, lancer-franc, défense homme à homme ou de zone, tir extérieur) et bien d'autres pâtissent encore de la trop grande fébrilité des joueurs, fragiles sur le plan mental.

Au cours des deux derniers matchs face au Rwanda et au Nigeria, les Camerounais ont perdu des dizaines de points, rien qu'aux lancers francs mal exécutés. Du pain béni pour les adversaires qui n'en demandaient pas tant. Il faut aussi dire que le Cameroun n'a pas eu un parcours facile avec sur sa route la Tunisie et le Nigeria, les deux meilleures équipes africaines de l'heure.

On peut s'interroger aussi sur l'instabilité qui caractérise l'effectif et l'encadrement technique. Un sélectionneur nommé à la veille d'une compétition majeure c'est assez inhabituel. Par ailleurs, l'absence de certains ténors qui auraient pu faire la différence (Richard Mba, Kenneth Kadji, Joel Imbid, Jeremy Nzelieu, Pascal Siakam) n'est pas forcément liée à un déficit de patriotisme. Elle relance les spéculations sur l'ambiance au sein du groupe.

Une star de la NBA aura du mal à comprendre par exemple qu'un footballeur de seconde zone soit mieux traité que lui. Le basketball suscite beaucoup d'engouement notamment chez les jeunes et mérite plus de considération. Il faut donner à nos sélections des moyens à la hauteur de leur potentiel, comme on le fait pour le football.

L'avenir du basket camerounais passe par la détection des talents, la professionnalisation du championnat et surtout par une solution durable au sempiternel problème de financement.