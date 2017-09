Tunisie: Slim Chaker exige une enveloppe de 770 millions de dinars

Dans une déclaration aux médias, le ministre a fait savoir que son département appellera à une réunion d'un conseil interministériel pour examiner cette question qu'il a qualifiée de «pressante».

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'il aura une rencontre, le 4 octobre prochain, avec le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Saleh Arfaoui, en vue d'examiner les moyens d'accélérer la résolution des questions relatives aux nouveaux projets en suspens dans le secteur de la santé. Il a, à cet égard, fait savoir que des visites seront effectuées dans tous les gouvernorats et délégations pour prendre connaissance de l'état de ces projets et des problématiques du secteur de la santé dans les régions en vue de trouver les solutions permettant de les résoudre.

Il a ajouté que l'une des questions évoquées au cours de la réunion consacrée à l'examen du programme des directions régionales de la santé au cours de la prochaine période, figure celle relative aux moyens de pallier le manque de financement des hôpitaux publics ainsi que des ambulances, des médicaments et des cadres médicaux, notamment des médecins spécialistes.

Le ministre a souligné, à cet égard, qu'il a été convenu de renforcer davantage la coordination entre le département de la santé et les directions régionales de la santé et entre le ministère et les citoyens, indiquant que les directeurs régionaux auront toute la latitude de prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour résoudre les problèmes du secteur dans les différentes régions, y compris la lutte contre la corruption.

Slim Chaker a fait savoir qu'une deuxième réunion avec les directeurs régionaux de la santé est prévue dans trois mois pour évaluer la situation du secteur.