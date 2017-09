Tunisie: Les explications de Mohamed Ali Moncer

Le joueur de l'Espérance Sportive de Tunis, Mohamed Ali Moncer, prêté à Al Ittihad Alexandrie, a récemment confié qu'il a eu des problèmes avec le CSS lors de sa dernière saison au club.

Il a ajouté que le CSS lui doit cinq mois de salaire, soit environ 150.000 dinars, et qu'il a renoncé à ses dus quand il a rejoint l'EST compte tenu de la situation financière difficile que connaît son ancien club. Moncer a affirmé que le Club Sportif Sfaxien reste son club de cœur et qu'il a tout donné au CSS. Il a ajouté qu'il a essayé de contacter les responsables du club, à quelques jours de son mariage pour réclamer ses dus, en vain.

Il a indiqué que Naceur Bedoui l'a informé du fait que le CSS ne peut plus lui verser ses salaires et primes. Il a affirmé qu'il était courtisé par l'ESS, le CA et l'EST et qu'il a choisi de porter le maillot du club de Bab Souika. Mohamed Ali Moncer a souligné que sa première saison à l'EST était difficile et ponctuée de plusieurs blessures. Moncer a déclaré qu'il a voulu changer d'air pour retrouver la plénitude de ses moyens et la sélection nationale: «Je suis toujours sous contrat avec l'EST et tout dépendra de la décision du staff technique et de la direction du club», a-t-il déclaré.

Pascal Janin sur le départ

Après le rendement insatisfaisant de la JSK contre l'US Monastir (défaite 0-2) et suite aux critiques qui ont touché le staff technique, des sources ont indiqué que l'entraîneur français Pascal Janin a annoncé son départ de la tête du club. Le préparateur physique Omar Blounis a aussi présenté sa démission de son poste.

Le TAS rejette la requête des clubs de la Ligue 3

Le Tribunal Arbitral du Sport a donné raison au Bureau fédéral en rejetant l'appel qui lui a été transmis par trois clubs de la Ligue 3. L'AS Oued Ellil, l'AS Metouia et l'Etoile Sportive d'Al Weslatia ont contesté la décision de la FTF de faire rejouer les rencontres de la 8e journée de la phase aller de la saison dernière.