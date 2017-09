Tunisie: Un programme de formation dans le secteur de l'énergie, fin octobre prochain

Le ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes entreprises, Imed Hammami, a déclaré que le gouvernement a avancé dans la concrétisation de ses décisions prises au profit du gouvernorat de Tataouine, et ce, suite à l'annonce de la société de l'Environnement, plantation et jardinage à Tataouine du recrutement de 1200 agents et 300 cadres, outre les préparatifs pour le recrutement de 500 personnes dans les sociétés pétrolières, en novembre 2017.

Hammami a souligné, au cours de la réunion de la Haute commission de suivi des décisions prises au profit du gouvernorat de Tataouine, que le gouvernement vise la réalisation des quotas de recrutement dans les sociétés pétrolières, pour le mois de juillet 2017, ajoutant que le gouvernement d'union nationale poursuivra la concrétisation des décisions annoncées.

Le ministre a ajouté que dans le cadre des décisions annoncées le 27 avril 2017 par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, toujours au profit du gouvernorat de Tataouine, un programme de formation dans le secteur de l'énergie sera lancé à la fin du mois d'octobre 2017. «Les enveloppes supplémentaires évaluées à 80 MD qui seront consacrées à la région s'inscrivent dans le cadre du Fonds d'investissement et de développement», a-t-il encore indiqué.

A rappeler que le gouvernorat de Tataouine a connu au début de l'année des manifestations qui ont duré des mois causant le blocage de la production de pétrole dans certains champs. Le gouvernement a été obligé de lancer une série de négociations avec les sit-inneurs et la société civile lesquelles ont abouti à un accord sur un certain nombre de revendications en matière d'emploi et de développement.