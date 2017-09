Tunisie: Unis pour le redressement de l'économie

«Au service de la Tunisie»

Dans son allocution d'ouverture, la présidente de l'association, Mme Samar Louati, a souligné le rôle de l'Atuge dans la promotion de l'économie de la Tunisie et sa contribution, à travers son réseau de professionnels, à booster le marché d'emploi. En évoquant un networking qui englobe des hauts fonctionnaires, des ingénieurs, des P-DG de grands groupes industriels, Mme Louati illustre l'intérêt de l'association et sa fédération dans la chose publique. A travers un tel événement, l'Atuge participe à entretenir les partenariats publics-privées ainsi qu'à intensifier davantage la collaboration de la société civile avec le gouvernement pour relever les défis sociaux économiques de la Tunisie.

«Notre credo est travail, mérite et excellence au service de la Tunisie. A travers cette journée, nous essayons de tisser des liens entre les différents acteurs qui participent à l'éclat de la Tunisie à l'international», annonce-t-elle. Elle rajoute : «La mer est derrière nous, l'ennemi est devant nous et on n'a aucune autre alternative que de vaincre ou de mourir», en faisant allusion aux bouleversements économiques auxquels la Tunisie doit faire face.

Un réseau de contact

Une trentaine de représentants d'entreprises du monde de la finance, de l'ingénierie, des TIC et de l'énergie ont fait partie du forum. Des employeurs, des demandeurs d'emploi ainsi que de jeunes entrepreneurs se sont servis de l'événement afin d'échanger les adresses, les cartes de visite et les contacts. Offrant l'opportunité aux jeunes d'enrichir leurs portefeuilles de connaissance dans les domaines vitaux et moteurs de l'économie tunisienne, ladite association a organisé des tables rondes pour débattre de l'investissement ainsi que du marché d'emploi dans différents secteurs, à savoir le secteur automobile, le secteur pharmaceutique, les start-up IT. Une table ronde dédiée au coaching en développement personnel a également été prévue. Les moments forts de l'ouverture étaient ponctués par l'intervention des Tunisiens qui ont brillé à l'échelle internationale.

Des noms qui ont réussi à hisser le drapeau tunisien à l'international ont fait part, à la jeune audience, de leurs parcours vers le succès non seulement en Tunisie, mais aussi à l'étranger dans divers domaines. Tout ce monde s'entremêle et se rassemble pour un seul objectif : offrir davantage d'opportunités aux jeunes et leur donner l'espoir durant cette crise économique. Une dizaine de coachs professionnels ont assisté lors des interviews personnalisées des jeunes diplômés, pour les guider et les orienter afin d'assurer une meilleure intégration dans le monde professionnel.

L'Angleterre soutiendra toujours la Tunisie

L'envoyé du premier ministre britannique, chargé de promouvoir le commerce avec la Tunisie et le Maroc, Dr Andrew Murrison, a affirmé, dans son intervention lors de l'ouverture du forum, le soutien continu du Royaume-Uni envers notre pays. Tout en félicitant la Tunisie, pour sa transition démocratique dans une région caractérisée par tant d'insécurité et de tensions, Dr Murrison a salué la contribution de l'élite tunisienne incarnée, entre autres, par l'Atuge, pour avoir instauré une démocratie -- tout en préservant la sécurité nationale -- fondée sur le consensus, les opportunités économiques et l'inclusion, selon ses dires.

«Je félicite M. Chahed pour le leadership qu'il affiche. Le Royaume-Uni s'engage à partager son expertise et à assister le gouvernement dans ses efforts de réformes économiques. Nous soutenons, de même, le programme des réformes recommandées par la Banque mondiale dans le secteur financier et nous sommes en train de coopérer avec la Banque africaine du développement pour aider les entrepreneurs ainsi que les PME», déclare M. Andrew.

Il a affirmé, par ailleurs, que l'Angleterre a augmenté son aide à la Tunisie pour se situer à 10 millions pounds pour cette année 2017. Et d'ajouter : «Dans un monde en changement perpétuel, aucun pays européen ne doit prendre pour acquis son hégémonie ni sur le plan sectoriel ni sur le plan géographique. C'est pour cela que je suis ici ! Le Royaume-Uni est réputé pour sa qualité d'éducation reconnue à l'échelle mondiale. J'espère que les Tunisiens percevront le Royaume-Uni comme une destination systématique de l'éducation».