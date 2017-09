Congo-Kinshasa: Favorables à leur relocalisation, les demandeurs d'asile burundais à Kamanyola veulent une protection continue

Un hic pour leur prise en charge par le HCR: ces demandeurs d'asile ont en commun une profonde croyance religieuse qui leur interdit, entre autres, de se faire prendre l'empreinte digitale, pourtant requise pour l'identification biométrique par l'agence onusienne en charge des réfugiés. Les options et conséquences de cette relocalisation sont donc actuellement en étude avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). A Kamanyola, la CNR avait déjà enregistré 2005 Burundais ayant fui leur pays depuis 2015. Ces derniers craignent pour leur vie et demandent de garantir leur protection dans le nouveau site qui sera désigné.

Trois jours après la tragédie de Kamanyola, qui a coûté la vie à au moins 36 demandeurs d'asile burundais et un sous-officier des FARDC, le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire général de l'ONU, David Gressly, a visité cette cité du territoire de Walungu, dans la province du Sud-Kivu. Le but de ce déplacement était de s'enquérir de la situation sur place, exprimer ses sentiments de compassion aux familles de ceux qui ont perdu les leurs et voir quelles actions immédiates mener.

