Sénégal: Douceur dégressive du mâle

Une pudibonde amie, d'âge mûr, partageait avec moi ses inquiétudes sur le mariage. Pourquoi devons-nous nous marier si c'est pour souffrir ?

Je ne savais quoi lui répondre. Ses aînées dans le lien conjugal lui avaient touché un mot de la douceur dégressive du mâle. Ainsi assimilait-elle les gâteries, toutes les petites prévenances dont l'entouraient les beaux parleurs et autres prétendants obstinés à un attrape-nigaud « ante jouissance ». Elle en était traumatisée.

Ni les envies irrépressibles, ni les nuits de grande solitude, ni les convenances sociales ne sont parvenues à dissiper ses craintes, à l'inciter à dire « oui » (Oui pour le meilleur et, pour le pire en fonction des enjeux du moment, sommes-nous tentés de dire). Harassée de se projeter, elle succombe souvent au sommeil pour se replonger au petit matin dans une contemplation légitime et naïve.

La douteuse a autant besoin de douceur que de certitude. Son entourage intime n'incitait pas beaucoup à l'optimisme. La vie de couple, lui disait-il, c'est du fiel pour l'essentiel et du miel pour les moments d'euphorie. Il faut de l'endurance. La réponse à « je t'aime » (au sens du chanteur français Jean Jacques Goldman pour qui c'est une question) n'est plus et « m'aimes-tu toi ». C'est « m'aimeras-tu toujours » ? Question pleine de sens. Car nos vies sont réduites à l'anxiété.

On a réussi à créer la psychose de la « satiété » du mâle se détournant très vite des proies tentantes après s'être acharné sur elles avant d'opérer ailleurs une razzia qui flatte son orgueil. Nos sœurs, nos amies sont désappointées ; encore plus les femmes dont le seul objectif dans la vie est d'avoir un époux. Elles sont malheureuses, perpétuellement chagrinées.

Celles, par contre, qui se construisent un « refuge moral », parce que ne se nourrissant pas de chimère, se prémunissent contre la versatilité de certains hommes pour qui la femme constitue un objet de défi, de réalisation sociale à exhiber le temps de son aguichante fraîcheur. Il ne s'agit point, pour eux, d'un projet de vie. C'est à la femme de sortir de ce confinement pour exister en tant que créature capable de se fabriquer un destin au-delà de celui qui témoigne, sous nos cieux, de son accomplissement. Il convient, dès lors, d'accepter les ruptures de sens, de donner une nouvelle acception à la réussite.

Nos tribunaux sont devenus les scènes les plus dramatiques où le finasseur et l'infame viennent déployer leur inhumanité sans que cela n'émeuve personne. Tous les jours, des hommes et des femmes s'infligent les pires atrocités et déroulent le drame de leur vie après s'être promis amour et tendresse, assistance et fidélité.

Les divorces sont plus que des séparations. Ils nous font sombrer dans le néant. On ne semble pas mesurer ses conséquences. C'est devenu tellement banal et fréquent qu'il est aventureux de ne miser que sur une union conjugale pour son épanouissement. Il est impérieux aujourd'hui pour les femmes de se laisser emporter par un autre tourbillon de plaisirs sans compromettre la vie de couple tellement accablante.

On en a fait un long fleuve de boue, d'angoisse, de doute, une sphère d'interrogations perpétuelles, un « abattoir d'estime » pour nos suppliciées dames. Battez-vous, chères sœurs, pour une existence réelle, pour vous construire un « mur de soutènement », un avenir indépendamment des promesses de tendresse. Il y va de votre équilibre psychique.