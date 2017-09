Cameroun: Dr Dohbit Sama "L'abstinence peut dégrader la qualité du sperme"

Le gynécologue en service à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé indique les causes de l'infertilité.

Quand parle-t-on d'infertilité dans un couple?

On parle d'infertilité dans un couple lorsque les partenaires sont dans l'incapacité d'obtenir et de mener une grossesse à terme. Si un couple entretient des relations sexuelles normales régulièrement (trois à quatre fois par semaine) que la femme ne tombe enceinte, on peut dire qu'il y a un problème d'infertilité. J'entends par normale, un rapport qui se déroule par voies sexuelles avec une éjaculation à l'intérieur du vagin. Quand on constate qu'il n'y a pas de grossesse, les investigations peuvent commencer. Il faudra savoir si la cause est liée à la femme ou à l'homme ou bien les deux partenaires

Quelles peuvent être les causes?

Les causes ont des origines multiples. Nous avons les causes masculines, féminines, celles liées aux deux conjoints (la pression sociale, la disponibilité, l'incompatibilité) et celles dites inconnues. Il existe deux grands types d'infertilité (primaire et secondaire). Le premier type concerne la femme qui n'a jamais conçu et le second se présente lorsqu'une femme a accouché, et plus tard elle ne peut plus procréer. Ce dernier cas englobe celles qui font des fausses couches ou des avortements (une grande causée d'infertilité). L'âge avancé de la femme peut aussi poser problème. La période de procréation va de 15 à 49 ans. Le bon moment de procréation de la femme est avant la trentaine. Passée cette période, le potentiel de procréation commence à baisser. Dans la quarantaine, ses chances de conception sont autour de 10%

Qu'en est-il de l'homme?

Chez l'homme, la diminution du potentiel va se jouer sur ses fonctions érectiles. L'andropause s'installe tardivement. Mais, il peut avoir des difficultés à avoir une érection ou une éjaculation normale, à cause par exemple de certaines anomalies chirurgicales comme une prostatectomie ou des infections. En plus, après cinq jours d'abstinence, la qualité du sperme se dégrade. Il doit être actif, parce qu'un homme qui reste pendant plus d'un mois sans avoir des rapports sexuels n'a pas un spermogramme optimal

Peut-on la prévenir?

Le meilleur traitement est la prévention. Elle commence à la base par une éducation responsable des adolescents. Toute femme ou homme en âge de procréer ou pas devrait avoir une méthode de contraception. Il est conseillé également de faire une consultation pré-conceptionnelle. Elle permet de détecter des infections ou des anomalies. En Afrique, 20% des couples sont touchés.