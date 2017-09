Madagascar: Ah, les cons, s'ils savaient !

opinion

La Corée du Nord lance des missiles qui survolent le Japon. La Corée du Nord réussit un essai nucléaire qui provoque un séisme dans le Nord de la Chine. La Corée du Nord lance un autre missile dont la portée lui ferait atteindre l'île américaine de Guam.

Le Japon confirme, une nouvelle fois qu'il n'acceptera jamais les provocations nord-coréennes. L'Europe des droits de l'homme se satisfait d'une énième réunion d'urgence du Conseil de Sécurité. La Chine et la Russie appellent tout le monde à la retenue. Les États-Unis prétendent que toutes les options sont sur la table.

Ce devait être cela «l'esprit de Munich», ce 30 septembre 1938. Adolf Hitler piétinant méthodiquement chacune des exigences du «Diktat» imposé à l'Allemagne, en 1919. Avec cet accord de Munich, l'Allemagne récupère les Sudètes, région attribuée à la Tchécoslovaquie mais peuplée majoritairement par des Allemands. Le Premier Ministre britannique Neville Chamberlain et son homologue français Édouard Daladier se reniant un peu plus après chaque nouvelle lâcheté. La suite, on la connaît : Auschwitz, l'Europe ravagée, le «rideau de fer» avec Staline. Où, quand et comment eût-il fallu arrêter Hitler ?

En 1945, pour savoir si les savants allemands avaient réussi à développer la bombe atomique, les Américains avaient prélèvé et fait analyser l'eau du Rhin. Une semaine après le débarquement en Normandie, la première bombe volante V1 tombait sur Londres, le 13 juin 1944. Si les missiles V1 (dernier lancement de V1 le 1er septembre 1944) et V2 (premier lancement le 8 septembre 1944) avaient été armés d'ogives nucléaires, on ignore quel aurait été le sort de la guerre. Et, l'Angleterre écrasée sous les radiations atomiques (on compte 1100 missiles V2 tombés sur Londres jusqu'au 27 mars 1945, faisant 2700 morts), on doute que quiconque, en 2017, s'amuse à reconstituer le rembarquement de «Dunkerque» uniquement du point de vue des alliés.

Wernher von Braun, le chef du programme des fusées allemandes V1 et V2, sera capturé par les Américains en 1945. Il rejoint la NASA (agence spatiale américaine) en 1960 et deviendra le père du programme Apollo. À voir le fanatisme des foules nord-coréennes aux funérailles du grand-père et du père de l'actuel dictateur-fou au pouvoir à Pyongyang, on doute que des ingénieurs, conditionnés idéologiquement, se reconvertissent dans le développement pacifique de smartphones.

Chamberlain et Daladier étaient allés à Munich pour «Sauver la paix». Quitte à trahir la Tchécoslovaquie. Fermer les yeux sur le réarmement de l'Allemagne. Et regarder ailleurs pendant que Hitler se prépare à envahir la Pologne. C'était le 1er septembre 1939, un an après «Munich». Winston Churchill écrira à Chamberlain : «Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur : vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre». De son côté, acclamé par la foule à son retour de Munich, Daladier se serait écrié : «ah, les cons, s'ils savaient !»...