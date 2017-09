Maroc: Coupe du Trône - Un match show à Tanger

Ça sera un sacré duel entre Taleb et Zaki.

L'épreuve de la Coupe du Trône de football, édition 2017-2018, se poursuivra aujourd'hui mercredi avec la programmation des rencontres des huitièmes de finale retour.

Le match au sommet sera sans aucun doute la confrontation qui opposera l'IRT au DHJ, dont le coup d'envoi sera donné à partir de 20h30 au Grand stade de Tanger. Lors du match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul blanc ; autrement dit, il est difficile de pronostiquer l'issue de cette partie qui sera sifflée par Abderrahim Yaagoubi.

Autre match où rien n'est encore joué est celui qui mettra aux prises à 16 heures au complexe OCP à Khouribga l'OCK au RCOZ. La formation de Oued Zem, fraîchement promue cette saison à la cour des grands, s'était imposée lors de la première manche par 1 à 0. Résultat, certes, court, mais qui devrait permettre aux protégés de Bekkari d'aborder la seconde manche dans de bonnes dispositions face à un Olympique de Khouribga qui reste sur une défaite en championnat devant le KACM.

Tout comme IRT-DHJ et OCK-RCOZ, le match HUSA-CAK verra un troisième club de la D1 quitter la compétition à ce stade de la compétition. Au vu du résultat du match aller, soldé sur une victoire en déplacement du Hassania par 1 à 0, les Soussis partent largement favoris (18h15) devant leur public, d'autant plus que l'équipe a montré de si belles choses en ce début de championnat et se trouve armée pour aller le plus loin possible dans cette compétition.

Le dernier match programmé mercredi opposera à 15 heures au terrain Mimoun El Arsi à Al Hoceima le CRA à l'ASS. Sauf surprise, ça devrait être une sortie peinarde pour les Rifains qui avaient fait l'essentiel à l'aller après leur victoire par 2 à 0.

Deux matches comptant pour ce tour devaient être disputés hier entre la JSKT et le TAS, ainsi que le Club Salmi et l'AS FAR.

Il y a lieu de rappeler enfin que deux rencontres des huitièmes de finale, à savoir FUS-Raja et WAC-RSB ont été reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement du Wydad et du Fath en compétitions africaines.

WAC-Mamelodi Sundowns au complexe Moulay El Hassan

Pour le compte du match retour des quarts de finale aller de la Ligue des champions, le WAC affrontera l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns samedi prochain à partir de 21 heures au stade Moulay El Hassan à Rabat. Après la fermeture du Complexe Mohammed V à Casablanca, le Wydadis ont opté pour le stade Moulay El Hassan qui dispose d'une bonne pelouse devant les aider dans leur mission qu'est de remonter le retard d'un but concédé au match aller.

A signaler que ce match sera sifflé par l'arbitre mauritanien Ali Lemghaifry qui sera assisté par son compatriote Abderrahmane Warre et le Guinéen Aboubakar Doumbouya.