Ile Maurice: Metro Express - Un Joint Project Monitoring Committee entre Maurice et l'Inde mis sur pied

Un Steering committee, composé des membres de Metro Express Limited (MEL), de Larsen and Toubro, de RITES Ltd, ainsi que des ministères des Infrastructures publiques et des Finances, en sus des parties concernées, a été mis sur pied. Une décision prise à la suite de la première réunion du JPMC, lundi 18 septembre.

La supervision du projet Metro Express sera assurée par un Joint Project Monitoring Committee (JPMC) entre Maurice et l'Inde. Une délégation de la Grande péninsule est actuellement à Maurice. Elle est dirigée par le Dr Sumeet Jerath, secrétaire supplémentaire et conseiller financier au ministère des Affaires extérieures de l'Inde. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Infrastructures publiques, ce mardi 19 septembre.

