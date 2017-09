Ile Maurice: Nations unies - Pravind Jugnauth assistera à une réception donnée par Donald Trump

Il sera l'invité de Donald Trump. Pravind Jugnauth sera, en effet, présent à une réception organisée par le très controversé président des États-Unis, Donald Trump, ce mardi 19 septembre. Le Premier ministre se trouve actuellement à New York pour la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit de sa première participation.

Le chef du gouvernement assistera aussi à une réception co-organisée par Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni et Joseph Muscat, Premier ministre de Malte. Plus tôt, Pravind Jugnauth a participé à un atelier de travail de haut niveau sur le thème «Towards Implementation of the International Decade for Action 'Water for sustainable development', 2018-2028».

Des discussions qualifiées de positives par le chef du gouvernement. Pravind Jugnauth a également eu des échanges avec différents chefs d'État présents, dont le président du Tadjikistan, M. Emomalii Rahmon.

Défis mondiaux

Le débat général annuel de cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies portant sur les questions de développement durable et de changement climatique a débuté cet après-midi sur le thème «Mettre l'accent sur les personnes - Lutter pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète durable». Les chefs d'État et de gouvernements devraient également lancer des discussions qui définiront la position internationale sur plusieurs des défis mondiaux du moment, dont les conflits prolongés, l'extrême pauvreté et la faim et la crise des réfugiés.