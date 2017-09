Maroc: De l'or pour "SmartiLab" au Salon international de l'innovation en Inde

Le laboratoire primé est rattaché à l'EMSI

Le Laboratoire de recherche, de développement et d'innovation «SmartiLab», rattaché au Groupe EMSI (Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur), a raflé douze prix internationaux, dont quatre médailles d'or, au Salon international de l'innovation, qui s'est tenu du 9 au 13 septembre, à Bangalore en Inde. Le laboratoire a été couronné pour des inventions originales et innovantes, preuve que les jeunes Marocains sont remarquablement compétents et capables de rivaliser avec des candidats issus de pays constituant l'élite dans la recherche scientifique quand les conditions favorables leur sont garanties. «C'est le résultat de plusieurs années de travail et d'une politique favorisant la recherche scientifique et l'innovation», expliquent les responsables de SmartiLab.

Parmi les inventions marocaines primées lors de ce Salon, il y a «Senstenna», une nouvelle technologie appartenant aux systèmes de communications de la 5ème génération et spécialement au domaine des objets connectés ou IoT (Internet Of Things). On retrouve également «SensorLess» qui utilise le recyclage des ondes RF du module de communication pour détecter différents types de grandeurs physiques, sans avoir recours à un capteur spécifique. La troisième invention représente un nouveau absorbant électromagnétique à base de meta-matériau qui consiste à protéger le derme humain contre les effets néfastes de radiations électromagnétiques, à savoir l'ionisation, ainsi que l'effet thermique, plus particulièrement. On peut également citer le «Multiview Screen» qui est un écran multi-vues favorisant la visualisation simultanée de plusieurs vidéos sur différents angles de vue, en plus d'un Système de protection des plaques photovoltaïques contre le dépôt de poussière ou de sable entraînant la diminution de l'efficacité des plaques.

Il est à noter que SmartiLab n'est pas à sa première distinction internationale. Le laboratoire a, en effet, cumulé une quarantaine de distinctions internationales rien que cette année, en Espagne, en Malaisie, en Chine, en Russie, en Roumanie et au Canada. En 2016, SmartiLab a, entre autres, remporté à Istanbul, le Grand prix des inventeurs internationaux dans la catégorie des nouvelles technologies d'information et de communication. L'équipe marocaine a été couronnée de la médaille d'or pour son invention d'un nanosatellite intelligent pour le positionnement interne. Le SmartiLab s'était également adjugé les médailles d'argent et de bronze dans la catégorie ingénierie électrique et électronique et une autre en argent dans celle du diagnostic et biotechnologie pour son invention d'un scanner électromagnétique 3D pour les besoins du diagnostic électronique.

Il est, par ailleurs, à rappeler que l'EMSI a récemment été classé N°1 parmi les écoles privées d'ingénierie au Maroc par le baromètre Diorh-Campus Mag 2017. Il s'agit d'un ranking qui se base exclusivement sur l'avis des employeurs. Il évalue les écoles selon deux critères : la notoriété et la capacité de création de valeur ajoutée à long terme ainsi que la qualification et la qualité de rendement des lauréats.