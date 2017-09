Afrique: Regragui - « On va marquer un but à » Sfax

Un seul match sépare le FUS Rabat des demi-finales de la Coupe de la CAF. Après avoir remporté le match aller contre le CS Sfaxien samedi à Rabat (1-0), la bande à Walid Regragui compte sceller définitivement sa qualification à Sfax.

Déterminé à rejoindre les demi-finales de la Coupe de la CAF, Regragui reste confiant pour ce choc retour qui se jouera ce vendredi au stade Taieb Mhiri de Sfax.

«Rien n'est fait. On aura un match difficile à Sfax devant leur public. Ils ont une belle équipe. C'est solide. Mais je pense sincèrement qu'on a fait le plus dur. L'erreur qu'ils ont faite c'est de ne pas marquer, parce que nous on va marquer un but à l'extérieur.

Pour qu'on se fasse éliminer, il faudra qu'ils marquent trois buts. On va y aller pour ne pas encaisser trois buts à Sfax. Le but à l'extérieur est très important. Gagner (1-0) est un très bon résultat pour nous. Ce résultat va leur mettre la pression, vu que quand ils sont obligés d'attaquer, ils laissent les espaces derrière.

Et s'ils laissent des espaces, on va procéder par des contre-attaques. On ne va pas se cantonner en défense, mais plutôt ouvrir le jeu. Le match retour se jouera sur des détails,» a confié Walid Regragui, entraîneur du FUS Rabat.

La courte et précieuse victoire du FUS lui permettra d'aborder le second acte de ces quarts de finale de la Coupe de la CAF, le 22 septembre courant au stade Taeb Mehiri à Sfax, sous de bons auspices.