Togo: Réforme constitutionnelle - Voie référendaire, voie incendiaire

Et toute l'opposition semble prête à en payer le prix, elle qui est décidée à ne pas accorder le moindre répit. En atteste le maintien de sa manifestation aujourd'hui et demain jeudi.

Et à ce petit jeu, on a bien peur que la majorité présidentielle parte perdante, sauf à sombrer dans une répression sanglante qui aggravera son cas.

Mais une chose est de vouloir aller aux urnes et une autre est de pouvoir y arriver, car la voie référendaire, c'est aussi la voie incendiaire, voire suicidaire, que le pouvoir a choisie puisque la bagarre qui a lieu depuis dans la rue va s'intensifier et se durcir.

L'argument est bien connu : puisqu'on ne parvient pas à s'entendre, on va en référer au bon peuple, dépositaire de la légitimité politique, en sachant pertinemment que dans une « démocratie » comme le Togo, on a toujours les moyens de pervertir le choix du peuple.

Qui sait si, in fine, ce n'est pas ce que Faure et ses hommes souhaitaient et espéraient pour mieux faire pièce aux revendications de l'opposition ?

