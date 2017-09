Burkina Faso: Bilan annuel de santé - Songez à la «visite technique» de votre corps

Les Lions ont de "réelles chances" de se qualifier au Mondial et la rencontre contre le Cap-Vert va leur… Plus »

Juste une journée. Il faut les faire le matin à jeun. Ils commencent par un interrogatoire qui peut alerter le médecin puis se poursuivent par un examen physique qui peut encourager à demander d'autres examens en plus de ceux cités plus haut.

Outre ce bilan de base, il serait souhaitable pour les femmes de faire les dépistages du cancer du col de l'utérus et du sein et pour les hommes, à partir de 50 ans, de rechercher celui de la prostate.

Là non plus, il n'y a pas de consensus. 10 médecins différents vous proposeront sans doute 10 bilans de santé différents. Mais il existe des maladies qui sont toujours prises en compte. En effet, les bilans de santé privilégient la recherche des maladies qui s'installent de façon insidieuse.

Mais ces derniers temps, il est de plus en plus question de bilan de santé en milieu pédiatrique, vu que beaucoup de maladies jusque-là fréquentes chez l'adulte se remarquent de nos jours chez les tout-petits. Pour notre part, nous retenons l'âge de 25 ans.

Plus que quelque trois mois et nous serons à la fin de l'année. Mais combien d'entre nous ont déjà fait ou pensé à faire un check-up (Ndlr : bilan annuel de santé en français) ? Cet examen périodique, beaucoup le négligent quand ils n'en ignorent pas simplement l'existence. Pourtant, tel un véhicule qui a régulièrement besoin de visite technique, le corps humain a besoin de « révision ».

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.