Afrique: La Guinée appelle à renforcer le poids du continent au sein du Conseil de sécurité

Aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement et de jouer pleinement son rôle dans la gestion des affaires internationales », a-t-il déclaré.

L'Afrique, « jadis subjuguée, corvéable et malléable à dessein, et marginalisée s'est éveillée. Elle s'est redressée pour mener le combat du développement durable, de la justice et de la bonne gouvernance.

M. Condé a appelé à « davantage d'investissements dans les secteurs véritablement porteurs de croissance durable, tels que l'agriculture, les infrastructures, les technologies de la communication et de l'information, et l'énergie ».

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, cette croissance se poursuivra en dépit de la chute des prix des matières premières fixés en dehors du continent, et « dont nos économies restent fortement dépendantes ».

M. Condé, actuel président en exercice de l'Union africaine, réclame l'élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres, « dont deux sièges permanents et un total de cinq sièges non permanents pour l'Afrique, choisis par l'Union africaine.

