Afrique de l'Ouest: UFOA 2017 - Les affiches des demi-finales connues

On connait le tableau des demi-finales de la Coupe des nations, UFOA 2017, à l'issue des derniers matchs disputés ce mardi dans le groupe B. C'est le Bénin et le Niger qui valident leur ticket pour le dernier carré. Ils affrontent respectivement le Nigéria et le Ghana.

Le Bénin a frôlé la désillusion. A 11 contre 9 pendant plus d'une heure de jeu, suite à deux cartons jaunes écopés par le Mena et un joueur de champ dans les buts, les Écureuils ont bien eu du mal pour s'imposer. Menés très vite par un but de Victorien Adebayor, les hommes de Tchomogo égalisent avant la pause par Rodrigue Fassinou. Mais il faut attendre la 88è minute pour voir Jules Elegbede offrir le succès au bénin.

Dans l'autre match, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Insuffisant pour passer.

Au classement, le Bénin termine premier avec 6 points, le Niger est dauphin avec 4 points, à égalité avec le Sénégal. La Côte d'Ivoire termine dernier avec 2 unités.

En demi-finales de ce tournoi UFOA 2017, le Ghana premier du groupe A affrontera le Niger tandis que le Bénin défiera le Nigéria. un remake du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018 qui a vu les Super Eagles passer devant les Ecureuils.

Programme (horaires en GMT)

Jeudi 21 septembre

15h: Bénin - Nigéria

18h: Ghana - Niger