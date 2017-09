Tunisie: La police agresse un journaliste lors d'une manifestation

« Rien ne justifie l'usage de la violence à l'encontre d'un journaliste en train de faire son travail, déplore pour sa part RSF. L'organisation condamne fermement cette agression et demande l'ouverture au plus vite d'une enquête pour faire toute la lumière sur un incident inacceptable dans une démocratie."

Le journaliste était en train de couvrir la manifestation en direct quand les forces de l'ordre s'en sont pris à lui. Sur, l'enregistrement de l'altercation, on entend le journaliste s'identifier et les policiers l'insulter.

Il a été blessé au visage et à l'épaule avant d'être conduit au poste de police de Sfax Sud où il été interrogé pendant plus de deux heures. Son matériel a également été saisi.

Reporters sans frontières (RSF) condamne fermement l'agression et l'interpellation du journaliste Hamdi Souissi par les forces de l'ordre lors d'un rassemblement et réclame une enquête complète et impartiale afin de poursuivre les responsables.

Copyright © 2017 Reporters sans Frontières. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.