Ile Maurice: Partielle au n°18 - «Si nou met kandida nou balié karo», soutient Collendavelloo

Il a salué le rôle de sir Anerood Jugnauth qui «inn lager pou Chagos» et a «tiré son chapo à Showkutally Soodhun». Le ministre des Services publics est aussi revenu sur le Metro Express. «Lors de la campagne de 2014, nous avions dit que nous allions revoir le programme du métro léger et que nous allions faire un projet plus économique.»

Ivan Collendavelloo n'a pas mâché ses mots ce mardi. «Si le MMM et Ramgoolam étaient au pouvoir, cela aurait été de la dictature. L'opposition est un fiasco. Le public le voit en direct et en live. Xavier-Luc Duval ne peut même pas poser une question. Le PMSD est la honte du Parlement. Les députés de ce parti n'ont aucun respect. Au sein de l'alliance MSM-ML, nous nous respectons.»

