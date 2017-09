Congo-Kinshasa: Kabila appelle à un «examen de conscience» sur les violences au Kasaï

Le conflit dans cette zone du centre de la RDC a fait 3 000 morts en un an, dont deux experts de l'ONU tués en mars. La conférence pour la paix, la réconciliation et le développement ne peut donc pas servir de blanchisserie pour tous les auteurs des crimes graves. Des crimes qui, Joseph Kabila l'a reconnu, ont couvert de honte tout un pays. Il a donc regretté que la voie de la raison, celle du dialogue, n'ait prévalu qu'a posteriori.

En RDC, lors de l'ouverture du Forum sur la paix et la réconciliation, mardi 19 septembre à Kananga, le président Kabila a félicité les forces armées critiquées pour leur travail dans les cinq provinces du Grand Kasaï et blâmé les Kamuina Nsapu pour les violences qui s'y sont déroulées. Mais il a aussi appelé les populations à un examen de conscience.

