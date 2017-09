Guinée: Massacres du 28 septembre - Les Guinéens des Bruxelles vont manifester le 28 septembre

Restons encore mobilisé pour que toutes les victimes soient identifiées et remis dans leur droit et que l'Etat guinéen soit mis devant ses responsabilités.

Nous organisons cette manifestation pour dénoncer la lenteur et le manque de volonté des autorités guinéennes de traduire les présumés coupables devant des juridictions nationales ou internationales ; et, selon les ONG guinéennes de droit de l'homme, notre pays, à l'état actuel, est incapable d'organiser ce procès équitablement.

Le collectif des guinéens contre la répression (cgcr) et pottal fii bhantal Belgique informent l'ensemble de la communauté guinéenne du Benelux, des ONG et les activistes belges, qu'à l'occasion du triste anniversaire du massacre au stade de Conakry (8ème), qu'il organise une manifestation devant le palais de justice de Bruxelles le jeudi 28 septembre 2017de 11h30 à 14h.

