Afrique Centrale: Piraterie dans le Golfe de Guinée, la France accompagne l'Afrique

"Notre but, c'est que la liberté de navigation continue d'être assurée dans cette zone comme ailleurs dans le monde", a affirmé le commandant à notre correspondant sur place. "C'est bien d'amener les pays africains qui développent leurs marines et leurs méthodes d'actions, à progresser dans ce domaine, à travailler ensemble parce que chaque pays indépendamment n'y arrivera pas. C'est compliqué d'opérer en mer" a-t-il conclu.

Pour faire face efficacement à ces actes, il faut une coopération et des actions concertées entre les marines, soutient le Capitaine de vaisseau Jean Porcher, commandant du Dixmude, bâtiment de projection et de commandement de la Marine française.

