Burundi: Passe d'armes musclée entre le pays et la commission d'enquête de l'ONU

Et sur le fond cette fois, une des figures de la société civile burundaise en exil, Me Armel Niyongere, se dit satisfait : une très grande majorité des 35 pays qui se sont exprimés mardi lors de ce dialogue interactif ont apporté leur soutien au travail des experts de l'ONU, à part les alliés traditionnels de Bujumbura comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou encore la RDC. De quoi avoir, dit-il, un optimisme mesuré en attendant la validation ou pas de ce rapport.

Lorsqu'il prend la parole pour réagir, le président de la commission d'enquête lui rend coup sur coup. « De tels propos ne grandissent ni leurs auteurs ni le gouvernement qu'ils représentent, répond Fatsah Ouguergouz. C'est par un silence, un silence qui se veut apaisant, que je me contenterai de répondre à de tels propos. C'est par contre à voix haute que je confirmerai chacune des conclusions et des recommandations de notre rapport. »

Avant de lancer une charge virulente contre ses membres. « Les principes régissant le travail des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales recommandent à ceux-ci d'exécuter leurs mandats en respectant les principes de l'universalité, l'objectivité, la sélectivité de l'examen des questions relatives aux droits de l'homme et de mettre fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation. Principes auxquels la commission a cruellement failli », a déclaré l'ambassadeur pour le Burundi Renovat Tabu.

Près d'un an après sa mise en place, une commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi a présenté mardi 19 septembre devant le Conseil des droits de l'homme à Genève le rapport définitif de ses investigations, qui reprend les principales conclusions présentées à la presse le 4 septembre dernier. Elle dénonce de graves violations de droits humains et exhorte la CPI à enquêter dans les plus brefs délais sur les crimes contre l'humanité et autres atrocités commis dans le pays. Avant la fin de cette session, un vote doit statuer sur le renouvellement du mandat de la commission d'enquête pour un an. Bujumbura ne veut pas en entendre parler.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.