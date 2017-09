Congo-Kinshasa: Phénomène shegué - une véritable bombe à retardement !

En RDC, lors de l'ouverture du Forum sur la paix et la réconciliation, mardi 19 septembre à Kananga, le… Plus »

Par ailleurs, certains de ces enfants, toute catégorie confondue, se constituent en groupe pour poser des actes de banditisme. Ils mendient, volent et effectuent des petits travaux lucratifs. En définitive, au soir de la journée et de leurs activités, ils rentrent sous le toit parental ou familial, ramenant le butin. Ces enfants, selon certaines circonstances, peuvent également se retrouver complètement dans la rue, et devenir des «shegués». Ils jouent au double jeu. Ils sont dans la rue et se transforment en "gang" appelé communément " Kuluna".

Ils vivent et survivent dans la rue et tous les moyens sont possibles pour eux, afin d'obtenir tout ce dont ils ont besoin. Ils se disent, cependant, qu'ils n'ont ni parent, moins encore une autorité auprès de qui, ils doivent rendre compte.

Cependant, on distingue parmi cette catégorie d'enfants, ceux de la rue, qui passent leurs temps, au cours de la journée, à parcourir les rues de Kinshasa. Ensuite, il y a ceux qui sont identifiés sous le nom d'enfants dans la rue. Ces derniers passent leur vie dans la rue et ils n'ont pas de compte à rendre, à qui que ce soit. Ils commettent plusieurs actes qui représentent un grand danger pour la population.

Le phénomène des enfants en rupture familiale appelés «shegué» devient de plus en plus accru à Kinshasa. En effet, l'on a assiste à une forte tendance à l'enracinement du nombre d'enfants dans la rue. Ce qui représente un risque. Mieux, c'est une véritable bombe à retardement.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.