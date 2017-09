Afrique de l'Ouest: Pour le Mali, la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel constitue toujours une menace réelle pour la paix

Il a aussi réaffirmé son attachement à la position commune africaine sur la réforme du Conseil de sécurité et a salué la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre l'Union africaine et les Nations Unies.

Sur la question des migrations, M. Keita souhaite qu'on mette un terme immédiat au plus grand scandale du 21ème siècle, les cimetières de migrants en Méditerranée, et a souligné que le Mali appuie pleinement l'adoption, en 2018, d'un Pacte mondial pour les migrations.

M. Keita a attiré cependant l'attention sur la question du financement durable de cette Force, et invité les pays amis et organisations internationales à la Conférence internationale de planification des contributions à la Force, le 16 décembre 2017 à Bruxelles.

Et de pointer le terrorisme, l'extrémisme violent, le trafic de drogues, d'armes et de personnes, orchestrés par des groupes du crime organisé qui disposent de moyens financiers, matériels et logistiques importants.

Le Président malien a souligné que la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et au Sahel continue à représenter une menace réelle pour la paix et la sécurité internationales.

