Congo-Brazzaville: Agriculture - Le Congo et la Banque mondiale cofinanceront un projet à 100 millions de dollars

L'annonce a été faite mardi à Brazzaville par Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur des operations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo et la République du Congo, au sortir d'une séance de travail avec la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ebouka- Babakas.

La République du Congo et la Banque mondiale vont signer, cette semaine, un nouvel accord pour un projet de développement du secteur agricole. D'un montant de 100 millions de dollars, soit environ 55 milliards de FCFA, le projet vise à amplifier l'agriculture commerciale et permettre une meilleure disponibilité des produits agricoles sur le marché.

