Afrique: Tourisme - Les pays les plus visités en Afrique

Le champion continental est sans surprise l'Afrique du Sud. En effet, le pays « Arc-en-ciel » continue à attirer les touristes étrangers malgré les tensions politiques désormais récurrentes. Sur le podium, d'autres pays se confirment comme des sérieux challengers. Il y a par exemple le Kenya, la Zambie, le Botswana, le Nigéria, le Mozambique, le Cameroun, l'Île Maurice et la Tanzanie.

Les arrivées des touristes étrangers ont grimpé de 6,5 % au cours de la période de l'année 2017. Le continent africain a accueilli pas moins de 18,55 millions de touristes, alors qu'il n'en avait reçu que 16,35 en 2012, peut-on découvrir dans le dernier rapport du cabinet international d'étude de marché, Euromonitor, présenté lors de la 41e conférence annuelle sur le tourisme mondial dans la capitale rwandaise. Autre précieuse information du rapport, plusieurs facteurs ont contribué au décollage du tourisme africain. Il y a par exemple la disponibilité d'outils numériques pour faciliter à la fois le voyage et le séjour du touriste.

Depuis quelques années, l'Afrique a intégré l'ère du numérique. Et maintenant, elle arrive à offrir les conditions les plus modernes de réservation de vols, d'hôtels et même de planification des visites au touriste. Plusieurs grands hôtels ont compris l'intérêt stratégique de se connecter au digital. C'est le même défi qui guide désormais les compagnies aériennes et même les entreprises de location de véhicules dont l'offre de service est en train d'exploser. Bien entendu, cette tendance à la digitalisation s'explique par l'ampleur sans précédent des réseaux sociaux et autres moteurs de recherche dans la région. Toutefois, un autre facteur a contribué grandement à cet attrait de l'Afrique. Il s'agit de l'environnement général qui se prête aux safaris et éco-tourisme.

Désormais, de plus en plus de curieux veulent découvrir le côté exotique de la région. Les chiffres ne vont pas baisser au cours des prochaines années. En tout cas, les projections sont plus qu'optimistes. Pour preuve, les arrivées internationales atteindront les 25 millions d'ici à 2022. À l'heure de la désillusion du secteur minier, l'Afrique peut compter sur un secteur quasiment inexploré comme le tourisme et tant d'autres d'ailleurs pour redémarrer sa croissance en berne à la suite de la chute des cours internationaux des matières premières.