Angola: Luanda enregistre 16 décès durant le week-end prolongé

Dans le cadre des mesures de précaution, a-t-il indiqué, la police a saisi deux véhicules et cinq motocyclettes, car les conducteurs de ces derniers moyen de transport ont violé le code de la route, ayant été appliquées 239 amendes. Selon l'officier, 158 citoyens ont été arrêtés pour suspicion de crimes, mettant en évidence un cas de possession illicite d'armes à feu, trois autres cas de commercialisation du chanvre, quatre pour désobéissance aux agents de la police et et 10 pour conduire sous l'effet de l'alcool.

Se confiant à l'Angop, l'officier en charge de l'information du Bureau de communication institutionnelle et presse de l'organe, le sous-inspecteur Euler Matari, a dit que les dommages étaient évalués à plus de 22 millions de kwanzas.

