Cameroun, Presse écrite - : Quotidien « Le Jour », dix ans jour après jour

« Le Jour des partenaires » est un événement destiné aux partenaires du journal autour d'un déjeuner débat. Les vendeurs, les livreurs et les annonceurs sont des communautés qui contribuent à la bonne marche du journal, lance Haman Mana. Il sera donc question de les fidéliser et de prospecter de nouveaux partenaires. Les festivités marquant le dixième anniversaire de « Le Jour » devraient se terminer en beauté « le jour du happy end ». Un tournoi de golf est prévu le 26 novembre, à l'issue duquel le gâteau d'anniversaire sera dégusté. Mais la nouvelle maquette du journal sera dévoilée seulement « le jour d'après » qui va également permettre au top management de présenter la nouvelle vision de « Le Jour ».

Le bilan des dix années est plus que satisfaisant pour le DP. « Si pendant dix ans vous avez pu payer un salaire à 50 personnes qui en retour entretiennent leurs familles, en termes de bilan c'est important. Et si pendant dix ans, tous les matins, une communauté de Camerounais pensent qu'ils doivent prendre une décision en fonction de ce que « Le Jour » leur a appris, c'est aussi quelque chose de valorisant pour l'équipe du Jour »,se satisfait Haman Mana, à l'issue d'une conférence de presse qu'il a donnée dimanche 17 septembre dernier, en prélude aux activités marquant la célébration des dix ans de son journal.

2007 - 2017. Ça fait dix ans que « Le Jour » s'est levé dans l'univers de la presse camerounaise. Haman Mana, son directeur de publication, pense que la promesse de départ est tenue, à savoir faire un journal facile à lire, qui raconte et explique aux Camerounais leur pays. A l'heure où les réseaux sociaux sont montés en puissance, « Le Jour » veut se recentrer sur « le vrai journalisme » et laisser le scoop à ces nouveaux outils pour privilégier l'information de terrain puisée à la bonne source.

