Afrique: Lancement officiel de la campagne du NEPAD pour le financement des infrastructures en Afrique

La campagne Agenda 5% rappelle que seule une approche collaborative réunissant à la fois les acteurs des secteurs publics et privés pourra apporter des réponses efficaces à ces problématiques et appelle les investisseurs institutionnels à augmenter leurs financements dans les infrastructures pour atteindre l'objectif déclaré de 5%.

Selon la Banque mondiale, le continent africain doit dépenser 93 milliards de dollars par an (44% pour l'énergie, 23% pour l'eau et l'assainissement, 20% pour les transports, 10% pour les TICs et 3% pour l'irrigation) d'ici à 2020 pour combler son manque en infrastructures. Actuellement, ce déficit coûte au continent chaque année l'équivalent de deux points de croissance de son PIB.

Ce lancement se tient cinq années après qu'un Sommet de l'Union africaine (janvier 2012) a adopté le Programme de Développement des Infrastructure en Afrique (PIDA) avec ses 51 programmes d'infrastructure transfrontalière et plus de 400 projets à mettre en œuvre dans quatre secteurs prioritaires.

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD)- le programme de développement économique de l'Union africaine- a réuni aujourd'hui, au NASDAQ Stock Market de New York, des investisseurs internationaux et dirigeants d'entreprise de haut niveau, pour le lancement officiel de sa campagne intitulée Agenda 5%.

