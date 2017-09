Afrique: AG Nations unies - La participation du Burkina Faso expliquée

Le Centre d'Informations des Nations unies (CINU) a, en collaboration avec le ministère en charge des affaires étrangères, organisé une rencontre d'échanges, le mardi 19 septembre 2017, à Ouagadougou, avec des journalistes pour expliquer les enjeux de la 72e Assemblée générale (AG) de l'ONU et la participation du Burkina Faso.

La 72e Assemblée générale (AG) des Nations unies, ouverte depuis le 12 septembre 2017, à New York, se tient sur le thème : « Priorités à l'être humain : paix et vie décente sur une planète préservée ». Pour édifier les journalistes sur les enjeux et la participation du pays des Hommes intègres à ce rendez-vous annuel des Etats membres, le Centre d'informations des Nations unies (CINU) a, en collaboration avec le ministère en charge des affaires étrangères, initié une rencontre d'échanges, le mardi 19 septembre 2017, à Ouagadougou. Aux dires du premier responsable du CINU, Emile Kaboré, en plus des enjeux principaux, six points sont au centre de la participation du Burkina Faso. Il s'agit de la réunion de haut niveau sur la situation au Sahel, du sommet pour un pacte mondial pour l'environnement et le forum mondial des affaires. La manifestation de haut niveau de l'Union africaine sur le dividende démographique, la réunion sur le Mali et le lancement de l'ouvrage du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur les inégalités de revenus en Afrique subsaharienne sont les autres axes qui concernent le pays.

Pour ce qui est des enjeux de la 72e AG des Nations unies, M. Kaboré a indiqué que 165 points sont inscrits à l'ordre du jour sur neuf grands domaines. Ce sont la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement de l'Afrique, la promotion des droits de l'homme. Il y a aussi l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire, la promotion de la justice et du droit, le désarmement, le contrôle des drogues, la prévention du crime et la lutte contre le terrorisme international et les questions organisationnelles et administratives. « D'une manière synthétique, l'Assemblée abordera diverses questions clé dont certaines présentent des enjeux importants pour l'Afrique et le Burkina Faso. Ce sont notamment la mise en œuvre des ODD, le changement climatique et le développement durable, la sécurité alimentaire, le renforcement du rôle de la médiation dans le règlement des conflits par des moyens pacifiques, les migrations internationales et le développement », a détaillé Emile Kaboré. Il a évoqué, par ailleurs, le renforcement de la coordination de l'humanitaire de l'ONU et la réforme de l'institution.

La participation et la prise de parole au cours de l'AG sont-elles obligatoires ? Le directeur des relations internationales au ministère en charge des affaires internationales, Hermann Toé, a répondu que ce n'est pas une obligation pour un Etat-membre d'y participer ou de prendre la parole.

« Les réformes, un vieux débat »

Toutefois, il a relevé que les pays-membres de l'AG de l'ONU ont intérêt à prendre la parole d'autant plus que cela participe à promouvoir leur image sur la scène internationale. Comment s'est préparée la participation du Burkina Faso à cette 72e AG? M. Toé a expliqué que trois réunions préparatoires sur l'agenda du chef de l'Etat et la répartition des techniciens dans les six commissions de travail ont eu lieu. Il a été question aussi, dès l'ouverture du débat général le 18 septembre 2017, de réformes au sein de l'ONU. Qu'en est-il exactement ? Le responsable du CINU, Emile Kaboré, a répliqué que le sujet relatif aux réformes est un vieux débat qui se situe au niveau institutionnel et organisationnel de l'ONU. Et de préciser que les réformes sont devenues un jeu d'intérêt entre les groupes d'Etats par région. « C'est une question ancienne et l'Uniona africaine s'était réunie depuis plusieurs années pour se prononcer sur la réforme du conseil de sécurité de l'ONU et exigeait deux sièges de membres permanents. Il faut aussi faire la différence entre la réforme qui concerne le fonctionnement des institutions onusiennes sur le terrain et celles des organes qui intéressent plus de gens, notamment le conseil de sécurité », a argué M. Kaboré. Il a laissé entendre que la réforme interne de l'institution occupe une bonne place dans l'agenda de l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Gueterres.

En rappel l'AG des Nations unies est l'organe le plus représentatif de l'institution où l'ensemble des 193 Etats membres sont présents. C'est le seul organe de l'ONU où tous les Etats membres ont le même pouvoir indépendamment de leur taille, de leur puissance ou de leur richesse.