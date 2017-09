Burkina Faso: Rencontre d'évaluation au Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement a organisé, les 18 et 19 septembre 2017 à Ouagadougou, une rencontre d'évaluation de la mise en œuvre des marchés d'études et de travaux 2017 dudit ministère. Cette rencontre d'échanges entre dans le cadre du Plan national de développement économique et social(PNDS).

La mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) pour l'année 2017 au ministère de l'Eau et de l'Assainissement est en deçà des attentes.

A trois mois de la fin de l'année, le taux d'exécution est à 57,45% au niveau de l'assainissement et 32,93% pour l'accès à l'eau potable, selon un bilan fait par le département au cours d'une rencontre tenue les 18 et 19 septembre 2017 à Ouagadougou.

Ce bilan est jugé insatisfaisant par le ministère. «L'année 2017 est marquée par les grèves tous azimuts, les conflits sociaux et des attaques terroristes qui impactent négativement l'action gouvernementale.

C'est pourquoi actuellement nous n'avons pas un taux d'exécution appréciable », a expliqué le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Niouga Ouédraogo.

Par ailleurs le ministre a noté que cette rencontre a pour but d'échanger avec les acteurs sur la situation des passations et l'avancement des marchés d'études et de travaux, de faire ressortir les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des marchés et d'envisager d'éventuelles solutions.

Au titre de l'année précédente dont le taux d'accès à l'eau potable était de 72% et 19,7% pour l'assainissement le ministère compte atteindre à 73,5% pour l'accès en eau potable et 21% pour l'assainissement en 2017.

Egalement le ministre a souligné qu'il s'agit à l'issue de ces échanges d'améliorer la qualité des réalisations d'Approvisionnement en eau potable et assainissement(AEPA) afin de réaliser la vision du programme présidentiel « zéro corvée d'eau à l'horizon 2020 » et de rassurer les partenaires au développement.

La contribution dudit ministère, selon le Premier ministre, Paul Kaba Tiéba, au nouveau référentiel dedéveloppement se matérialise à travers la mise en œuvre de cinq programmes de la politique nationale de l'eau, à savoir le Programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau(PN-GIRE) , le Programme national d'approvisionnement en eau potable(PN-AEP),le Programme national d'assainissement des eaux usées et excréta(PN-AEUE), le Programme gouvernance du secteur Eau et Assainissement(PGEA) et le Programme national d'aménagement hydraulique (PNAH).

A titre d'exemple le ministère et ses partenaires prévoient réaliser trente-cinq nouveaux barrages et de réhabiliter vingt-neuf, exécuter trois grands barrages (Ouessa, Banwaly, Bassiéré), d'achever les travaux de quatre barrages (Guitti, Moussodougou, Bambakari, Samendeni). Pour le chef du gouvernement, le secteur de l'eau et assainissement est un important volet dans la mise en œuvre du PNDS.

« L'eau et l'assainissement touche directement les conditions de vie des Burkinabè. C'est pourquoi le président du Faso s'est engagé pour zéro corvée en matière d'eau en 2020 », a-t-il poursuivi.

Il a en outre confié que des études seront menées sur les neuf mois passés pour corriger les insuffisances afin d'augmenter les performances.

Cependant de nombreuses contraintes comme le problème de déblocage des ressources financières, le manque d'amélioration du taux d'exécution des marchés et la garantie de la qualité des livrables (infrastructures et rapports d'études) au regard des délais restent à être levées.