Burkina Faso: Programme autonomisation économique des jeunes et des femmes

Les Lions ont de "réelles chances" de se qualifier au Mondial et la rencontre contre le Cap-Vert va leur… Plus »

A moyen et à long terme, a poursuivi Paul Kaba Thiéba, le gouvernement a lancé le programme «Burkina Start Up» de 10 milliards de FCFA sur cinq ans et permettra de financer la création de 500 petites et moyennes entreprises.

Elle a invité les autres bénéficiaires à travailler afin de pouvoir rembourser les fonds dans les délais pour le bénéfice d'autres postulants. Le chef du gouvernement a rappelé qu'à la faveur de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, le gouvernement a entrepris des actions à court, moyen et long termes.

Les taux d'intérêts applicables de 0% pour les personnes vivant avec un handicap, 1% pour les femmes et les jeunes et enfin 2% pour les titulaires d'un diplôme post Bac, sont très concessionnels, selon lui.

Pour lui, le PAE/JF est l'expression du gouvernement à changer la vie des jeunes et des femmes en leur offrant la possibilité de se réaliser tout en contribuant à la création de richesse et au progrès social.

Plus de 30 000 micro-projets, 90 000 emplois directs et environ 100 000 emplois indirects sont attendus de ce programme, selon le Premier ministre Paul Kaba Thiéba.

Il s'agit de la cohérence et de la rentabilité du projet, la qualité de la garantie, la potentialité économique et la création d'emplois du projet. Il a rappelé que le programme qui sera exécuté sur trois ans va coûter 16,5 milliards de FCFA.

Les autres rentreront en possession de leurs chèques dans les jours à venir. Ils sont 13 471 à être présélectionnés sur toute l'étendue du territoire et après leur localisation et la signature des contrats, ils pourront démarrer les activités de leurs microentreprises. La région du Centre a enregistré 6983 présélectionnés.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.