Burkina Faso: Le président Sakandé reçoit les bénédictions du Mogho Naaba

Après le palais royal, cette sortie devrait conduire le président Sakandé et sa délégation successivement chez le grand Imam de Ouagadougou, El Hadj Aboubacar Sana, au siège de la Fédération des Missions évangéliques (FEME) du Burkina Faso et chez le Cardinal Philippe Ouédraogo. Auparavant les parlementaires sont allés échanger, le lundi 18 septembre 2017, avec l'ancien chef d'Etat burkinabè Jean-Baptiste Ouédraogo.

C'est tout sourire aux lèvres que Alassane Sakandé et la délégation qui l'accompagnait ont pris congé de leur hôte, rassurés du soutien que ce dernier va leur apporter. Une délégation composée de présidents de groupes parlementaires de la majorité comme de l'opposition et de présidents des commissions générales.

« Vous êtes le président de l'Assemblée nationale et non celui des députés du Mouvement du peuple pour le progrès, votre parti d'origine.

Il a affirmé que Sa majesté a demandé de travailler au rassemblement de tous les fils et filles du Burkina Faso en faisant preuve de tolérance et d'écoute.

