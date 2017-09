Cameroun: CAN 2019 - Samuel Eto'o rassure Ahmad

Ce qui avait suscité un mécontentement général. Le 11 août, lors de la réception des médaillés des dernières compétitions internationales, notamment des 8èmes Jeux de la Francophonie disputés du 21 au 31 juillet à Abidjan (Côte d'ivoire), au cours desquels le Cameroun a décroché 21 médailles dont 5 en or, 7 en argent et 9 en bronze, le président Paul Biya se prononcera et de manière formelle sur les capacités du Cameroun à organiser, avec la manière, la 32è édition de la Coupe d'Afrique des nations de football 2019.

L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun s'est rendu le week-end dernier à Kinshasa en République démocratique du Congo pour rencontrer Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football (CAF), son vice président Constant Omari, et tout le bureau exécutif de la CAF. Sur les raisons de ce déplacement de Samuel Eto'o, plusieurs analystes sportifs expliquent que le Camerounais voudrait convaincre le président Ahmad Ahmad de la capacité du Cameroun à organiser la CAN 2019.

