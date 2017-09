Sénégal: Un forum sino-africain des médias évoque la réhabilitation de la "Route de la soie"

Suivant le cours des nouvelles orientations, les médias sont également appelés à promouvoir de nouveaux produits et à s'adapter aux nouvelles tendances, en misant davantage sur les applications mobiles et les nouveaux contenus.

Avec ses deux voies (maritime et terrestre), ses oléoducs, ses gazoducs et ses infrastructures minières, cette zone représente une valeur ajoutée non négligeable en termes d'infrastructures économiques.

Avec son paysage désertique et ses zones humides sur près de 200 km, cette province épouse le tracé de l'ancienne "Route de la soie", qui peut potentiellement concerner la moitié du produit intérieur brut mondial entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ainsi que la moitié du volume du commerce mondial, selon les organisateurs.

Sur le thème "La ceinture et la route", cette rencontre va se poursuivre jusqu'à jeudi, à l'initiative du Quotidien du Peuple, l'organe de presse officiel du Parti communiste chinois, tiré à plus d'un million d'exemplaires.

Dirigeants d'organismes internationaux, responsables de médias et décideurs politiques et économiques prennent part à cette rencontre ouverte dimanche à Dunhuang, dans la province du Guangzhou.

Les enjeux de la réhabilitation de la "Route de la soie" sont au menu des travaux de l'édition 2017 du Forum sur la coopération des médias chinois et africains, auquel prennent part plus de 200 participants, dans le sud de la Chine.

