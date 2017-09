Madagascar: La Haute Cour de Justice face à un blocage

Pourtant, l'entrée en jeu du HCDDED devait ouvrir une voie royale à celle de la Haute Cour de justice. Si la question des membres est l'obstacle à la mise en place de la HCJ, il semblerait qu'aujourd'hui, ce ne soit plus qu'une formalité. Le président de la République affirme, d'autant plus, qu'il « n'a pas peur », de mettre en place cette institution devant laquelle il sera justiciable. Au regard de tout ce qui précède, la question qui se pose est, quel est le blocage ?

Seuls les deux membres titulaires et leurs suppléants désignés par le Haut conseil de la défense de la démocratie et de l'État de droit (HCDDED) manquent à l'appel, à l'heure actuelle. Le texte concernant cette entité prévue par la Constitution souligne qu'un effectif incomplet ne saurait constituer un obstacle, à sa mise en place. Le décret officialisant la nomination de ses membres et l'instituant est, pourtant, toujours, en stand-by.

Dans la décision sur la mise en accusation pour déchéance du chef de l'État, en 2015, la Haute cour constitutionnelle (HCC) a libéré ce dernier de cet étau constitutionnel en prêchant une obligation de moyen et non de résultat, pour le Président. Ce qui implique que l'instauration de la HCJ devrait attendre que tous ses membres soient désignés.

