Sénégal: Pape Gorgui Ndong pour des actions immédiates de consolidation de la politique de jeunesse

Dakar — Le nouveau ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion de volontariat, Pape Gorgui Ndong, souhaite "engager immédiatement des actions urgentes pour consolider la nouvelle politique de la jeunesse" qu'il est appelé à mettre en œuvre.

Les missions dévolues aux services du ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion de volontariat incitent "à engager immédiatement des actions urgentes pour consolider la nouvelle politique de la jeunesse principalement centrée sur la construction citoyenne et essentiellement orientée vers la promotion du volontariat", a-t-il déclaré.

Pape Gorgui Ndong recevait mardi le témoin de son prédécesseur, Mame Mbaye Niang, désormais en charge du ministère du Tourisme au sein du nouveau gouvernement formé le 7 septembre dernier.

"Il nous faut avoir constamment à l'esprit, le caractère pluriel de la jeunesse. Il existe non pas une jeunesse, mais plusieurs jeunesses", a fait valoir Pape Gorgui Ndong lors de cette cérémonie de passation de service.

"C'est pourquoi, je serai le ministre de la jeunesse des villes et des campagnes, le ministre de la jeunesse des banlieues, de la jeunesse silencieuse", a promis le successeur de Mame Mbaye Niang.

Il a ajouté : "En conséquence, je travaillerai pour que cette jeunesse prise dans son ensemble, soit pour toujours une ressource et non une menace, encore moins une victime, comme elle l'est dans d'autres sphères", afin qu'elle "puisse pleinement jouer son rôle de levier de développement du pays".

Selon Pape Gorgui Ndong, l'épanouissement des jeunes dépend notamment des actions et initiatives que les services de l'Etat sont amenés à dérouler.

"Je m'évertuerai à négocier et à mobiliser toutes ces initiatives au profit exclusif de la jeunesse de mon pays, en étant votre fidèle interlocuteur auprès du président de la République et de toutes les institutions", a-t-il indiqué, en présence des chefs de service, directeurs nationaux et responsables de projets du ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat.

Le nouveau ministre de la Jeunesse a par ailleurs salué "les efforts importants consentis" par les agents de ce département "pour hisser le secteur de la jeunesse au niveau où il se trouve aujourd'hui".

Il les a invités "à plus d'efforts, pour être à la hauteur de la cause, à savoir la prise en charge des principales préoccupations liées au développement socioéconomique du pays".