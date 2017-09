Ile Maurice: Bain-de-Rosnay - Bienvenue au «paradis»...

Plus facile de faire «bourik manz lazlé» que de faire Ravi Rutnah présenter des excuses… Plus »

Ce dernier affirme que cet endroit est empreint de souvenirs et d'histoires. En effet, Bain-de-Rosnay se trouve au fond de Madame Azor, lieu situé à Goodlands. Et c'est en traversant la rue de cette dame, connue de tout le monde à l'époque, qu'on accède aux sentiers menant à cet endroit. «Avant ce quartier était connu comme Roc en Roc et il y avait une Madame Azor qui y vivait. Sa maison est vite devenue un repère. C'est ainsi que l'endroit a hérité de ce nom», raconte Reynold.

Cette baie, constituée de plusieurs petites anses dont chacune semble avoir sa propre identité, est très convoitée. La principale est «Baz Disab», qui abrite deux jetées qui permettaient jadis aux tireurs de sable de débarquer leur marchandise. Désormais, ce sont les pêcheurs qui y ont pris place. Ces derniers y amarrent leur pirogue tandis que les plaisanciers, eux, accueillent les visiteurs qui veulent se rendre sur les îles. Plus loin, deux autres anses où vont se recueillir les habitants de la région car elles abritent une grotte et un Maha Viswami (NdlR : petit temple hindou construit en bord de mer), respectivement.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.