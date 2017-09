Afrique de l'Ouest: Les migrations, "un enjeu sécuritaire majeur" en Afrique de l'Ouest

Dakar — Les migrations sont devenues "un enjeu sécuritaire de taille en Afrique de l'Ouest" à cause de l'ampleur qu'a prise ce "phénomène historique", selon le haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Meissa Niang.

Le général Niang s'exprimait, mardi, à l'issue d'un séminaire sur le thème "Migrations, défense et sécurité", organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA).

La rencontre avait pour principal objectif de favoriser une meilleure prise en charge du lien entre les questions migratoires et la sécurité en Afrique.

"Ce séminaire organisé par le CHEDS et la FKA traduit la volonté des deux structures de prendre très au sérieux l'aspect sécuritaire des phénomènes de migrations", a ajouté le général, Meïssa Niang, lors de la cérémonie de clôture de la rencontre.

"Les discussions et les débats ainsi que la multitude et la diversité des participants montrent à quel point il est indispensable de comprendre l'enjeu entre sécurité et migrations", a pour sa part indiqué le représentant-résident de la FKA, Thomas Volke.

Outre M.Volke et le général Niang venu représenter le ministre des Forces Armées, le directeur général du CHEDS, le général Paul Ndiaye, et le chef de la police de l'air et des frontières, Abdoul Wahabou Sall, ont participé aux débats.

Le séminaire a enregistré la participation d'une centaine de membres des forces de défense et de sécurité ainsi que des structures de recherches et organisations internationales.

Il a servi de cadre pour aborder la thématique sécuritaire en prélude au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu les 13 et 14 novembre 2017.