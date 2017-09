Burkina Faso: Développement de l'industrie numérique au pays

Les Lions ont de "réelles chances" de se qualifier au Mondial et la rencontre contre le Cap-Vert va leur… Plus »

« Ainsi, à travers des projets de construction des infrastructures, de développement des e. services, des concours d'innovations et des formations, mon département veut booster l'intégration des TIC avec les autres secteurs de développement », a-t-elle indiqué. C'est pourquoi, « La conférence sera pérennisée et dès à présent nous préparons l'édition prochaine », a-t-elle relevé.

Ce qui signifie qu'on doit mettre l'accent sur la formation du capital humain », a-t-il soutenu. De l'avis de la 1re responsable en charge du développement numérique, les Technologies de l'information et de la communication(TIC) sont des canaux de développement et le gouvernement en a fait un secteur prioritaire.

Pour la ministre, la digitalisation est en marche et pour atteindre une bonne digitalisation, tous les acteurs sont invités à s'investir car d'importants projets de constructions massives d'infrastructures sont en cours et d'ici la fin de l'année, les Burkinabè vont sentir une amélioration dans le domaine.

Pour la journée du 19 septembre, les communications ont porté sur deux thèmes à savoir : « La transformation digitale : un facteur de développement économique et social au Burkina Faso et le startup : quelles stratégies pour renforcer son environnement ».

Pour ce faire, des communications axées sur les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie et de la culture seront livrées tout au long de la période de la COFAN. Et un appel à proposition de thématique est lancé sur le site web www.conference.gov.bf.

« Elle contribuera à moderniser l'administration, à le rendre plus performant, à rendre le privé plus compétitif, à améliorer la qualité des ressources humaines et à favoriser le développement économique et social du pays », a-t-elle souligné.

Selon la ministre du Développement de l'Economie numérique et des Postes, Hadja Fatimata Ouattara, la COFAN est un ensemble de tribunes qui constitue une plateforme interactive pour échanger sur les enjeux du numérique et trouver des solutions idoines afin de booster le développement des différents secteurs d'activités.

